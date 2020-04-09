Депутат Лебедев — о словах Сёмина: легко рассуждать, сидя на деньгах крупной корпорации

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал высказывание главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о сокращении зарплат футболистов.

«Снижение зарплат — решение каждого клуба. Всё, конечно, зависит от отношений с игроками, финансового положения. «Краснодар» вот вообще не пошёл на такой шаг, а многие наши топ-клубы пошли, последовав примеру «Барселоны», которая очень серьёзно снизила зарплаты. Понятно, что заработок зависит от многих факторов. Сейчас игр нет, где клубам зарабатывать? Мы видим, что даже государственные бюджеты не справляются, клубы исчезают с футбольной карты.



Но я не вижу смысла сопротивляться игрокам, если их просят понизиться по зарплате. Никто не говорит о нулевой ставке оплаты, это временное сокращение — максимум на два месяца. На мой взгляд, ссылаться на то, что у футболистов семья, — неправильно. У игроков не такие смешные зарплаты. В Госдуме вопрос о сокращении зарплат депутатов был поставлен на повестку.

Когда ты сидишь на деньгах крупной корпорации, которая зарабатывает деньги на нашем населении, рассуждать о ком-то другом легко. «Барселона» вот зарабатывает сама. Европейские спортсмены уже давно сделали пожертвования на борьбу с коронавирусом. Я не слышал, чтобы кто-то из наших великих спортсменов пожертвовал хоть копейку. Как только затронули вопрос о том, чтобы затянуть пояса, все начали возмущаться», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.