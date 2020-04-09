Роналдиньо и его брат вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн

Судья назначил Роналдиньо и его брату Роберто де Ассис Морейре сумму залога размером $ 1,6 млн, сообщает The Guardian.

Братья будут находиться под домашним арестом в отеле «Палмарога» в центре Асунсьона. Номер в нём стоит от $ 80 до 90 за ночь. Люкс, в котором будет жить Роналдиньо, стоит $ 380 за ночь.

7 апреля Роналдиньо был выпущен из тюремного заключения под залог. Таким образом, экс-футболист провёл в тюрьме один месяц.



Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.