Геннадий Орлов предложил сохранить в РПЛ все команды и добавить ещё две
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался за расширение Российской Премьер-Лиги на два клуба после возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
«После возобновления сезона все российские команды будут драться изо всех сил. Но я бы, учитывая обстоятельства, пошёл на расширение Премьер-Лиги на два клуба и никого не удалял бы в этом сезоне. А в следующем сезоне можно сделать так, чтобы выбыли четыре команды. Надо придумать какую-то схему», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
Напомним, помимо Российской Премьер-Лиги из-за коронавируса были приостановлены чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, а также Лига чемпионов и Лига Европы.
Геннадий Орлов предположил, что некоторые клубы РПЛ не смогут выжить
Читайте также
- 9 апреля 2020
-
22:29
-
22:18
-
22:07
-
22:02
-
21:59
-
21:39
-
21:32
-
21:28
-
21:14
-
21:10
-
20:52
-
20:34
-
20:14
-
20:14
-
19:56
-
19:55
-
19:41
-
19:33
-
19:22
-
19:19
-
19:14
-
19:04
-
18:48
-
18:41
-
18:40
-
18:25
-
18:20
-
18:05
-
18:03
-
17:49
-
17:47
-
17:31
-
17:23
-
17:17
-
17:11
Партнерский контент