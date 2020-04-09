Геннадий Орлов предложил сохранить в РПЛ все команды и добавить ещё две

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался за расширение Российской Премьер-Лиги на два клуба после возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.



«После возобновления сезона все российские команды будут драться изо всех сил. Но я бы, учитывая обстоятельства, пошёл на расширение Премьер-Лиги на два клуба и никого не удалял бы в этом сезоне. А в следующем сезоне можно сделать так, чтобы выбыли четыре команды. Надо придумать какую-то схему», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Напомним, помимо Российской Премьер-Лиги из-за коронавируса были приостановлены чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, а также Лига чемпионов и Лига Европы.