«Барселона» хочет обменять Семеду на защитника «Манчестер Сити» Канселу
«Барселона» планирует обменять португальского защитника Нелсона Семеду на его соотечественника из «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом сообщает The Telegraph.
Семеду выступает за «Барселону» с июля 2017 года. Ранее он представлял «Бенфику», «Фатиму», «Бенфику-2» и «Шентренше». Контракт Нелсона с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний португалец провёл 21 матч в чемпионате Испании, отдал 2 результативные передачи и заработал 1 жёлтую карточку.
Канселу выступал за «Валенсию» с 2015 по 2017 год, а также защищал цвета «Бенфики», «Интера» и «Ювентуса», откуда перебрался в Англию минувшим летом. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге и получил 2 жёлтые карточки.
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