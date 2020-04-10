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«Барселона» хочет обменять Семеду на защитника «Манчестер Сити» Канселу

«Барселона» хочет обменять Семеду на защитника «Манчестер Сити» Канселу
Футбол / Англия 0

«Барселона» планирует обменять португальского защитника Нелсона Семеду на его соотечественника из «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом сообщает The Telegraph.

Семеду выступает за «Барселону» с июля 2017 года. Ранее он представлял «Бенфику», «Фатиму», «Бенфику-2» и «Шентренше». Контракт Нелсона с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний португалец провёл 21 матч в чемпионате Испании, отдал 2 результативные передачи и заработал 1 жёлтую карточку.

Канселу выступал за «Валенсию» с 2015 по 2017 год, а также защищал цвета «Бенфики», «Интера» и «Ювентуса», откуда перебрался в Англию минувшим летом. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге и получил 2 жёлтые карточки.

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