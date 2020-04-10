Бывший футболист сборной Англии госпитализирован с коронавирусом
Бывший футболист сборной Англии и «Лидс Юнайтед» Норман Хантер попал в больницу после того, как результат его теста на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщается на официальном сайте «Лидса».
«Мы хотели бы воспользоваться возможностью и напомнить общественности и СМИ, они нужно уважать Нормана и его семью и оставить им личное пространство, необходимое в это тяжёлое время. Продолжай бороться, Норман, мы все с тобой», – сказано в заявлении.
76-летний Хантер — чемпион мира 1966 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 1968 года. Хантер выступал за «Лидс» с 1962 по 1976 год, дважды становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В 1988-м занимал пост исполняющего обязанности главного тренера клуба.
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