«Я же не буду белой вороной». Главный тренер «Сочи» Федотов пошёл на сокращение зарплаты

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сообщил, что согласился на понижение зарплаты на фоне пандемии коронавируса.



«Работа велась в этом отношении, обсуждали с ребятами. Я, как и футболисты, согласился на понижение зарплаты. Я же не буду белой вороной в этом отношении», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее о сокращении окладов с игроками договорились «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Крылья Советов».



В настоящее время Российская Премьер-Лига наряду практически со всеми национальными чемпионатами в мире приостановлена из-за пандемии коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

«Сочи» договорился с футболистами о сокращении зарплат в апреле на 50 процентов