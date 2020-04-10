«Я же не буду белой вороной». Главный тренер «Сочи» Федотов пошёл на сокращение зарплаты
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сообщил, что согласился на понижение зарплаты на фоне пандемии коронавируса.
«Работа велась в этом отношении, обсуждали с ребятами. Я, как и футболисты, согласился на понижение зарплаты. Я же не буду белой вороной в этом отношении», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее о сокращении окладов с игроками договорились «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Крылья Советов».
В настоящее время Российская Премьер-Лига наряду практически со всеми национальными чемпионатами в мире приостановлена из-за пандемии коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
«Сочи» договорился с футболистами о сокращении зарплат в апреле на 50 процентов
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