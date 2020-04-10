Гамула: Карпин, наверное, будет «стрелять», пока не родится сын

Тренер «Ростова» Игорь Гамула сообщил, что поздравил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с рождением пятой по счёту дочки.

«От души поздравил Валерия Георгиевича с рождением дочки. Наверное, будет «стрелять», пока не будет сына», — цитирует Гамулу «Р-Спорт».

Напомним, у Карпина теперь пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена. Карпин и Дарья Гордеева поженились летом 2017 года.

Ранее Дарья Карпина в своём «инстаграме» опубликовала новое видео с новорождённой дочерью. В ролике с ребёнком впервые встречается её сестра, которая не скрывает любопытства и пристально разглядывает девочку. Рядом сидит Карпин и следит за их общением.