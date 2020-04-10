М. Румменигге: теперь «Бавария» сможет купить Зане значительно дешевле — за € 30-50 млн

Бывший игрок «Баварии» Михаэль Румменигге считает, что мюнхенский клуб в ближайшее трансферное окно сможет приобрести вингера «Манчестер Сити» Лероя Зане за € 30-50 млн.

«Если бы Зане не получил травму, «Бавария» купила бы его за € 100-120 млн. Теперь мюнхенцы могут оформить трансфер значительно дешевле. Возможно, Лерой будет стоить € 30-50 млн», — написал Румменигге в колонке для Sports Buzzer.

В августе 2019 года Зане был близок к переходу в «Баварию», но затем получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на продолжительное время, в результате чего сделка сорвалась. Тогда сообщалось, что мюнхенцы согласились заплатить за игрока € 110 млн.

В сезоне-2018/2019 Лерой забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач в 47 матчах за «горожан» во всех турнирах.