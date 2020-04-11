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Уткин: не планирую заводить детей. Зачем плодить нищету?

Уткин: не планирую заводить детей. Зачем плодить нищету?
Футбол 0

Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к институту семьи.

«Обзаводиться семьёй? Нет, я планирую… Не то чтобы размышляю об этом… Планирую не заводить детей. Зачем плодить нищету?

Ощущаю ли себя одиноким человеком? Да, конечно, ощущаю. Но только, по-моему, это прекрасно.

Сейчас провел четыре дня. Людей вообще не видел, и совершенно нормально себя чувствую. А если бы видел, тоже нормально себя чувствовал бы.

Вы преувеличиваете значение семьи в жизни человека. Вполне можно и без неё.

Считаю ли себя счастливым? Безусловно, но, в моём понимании, счастье – это моменты. Так, чтобы достичь счастья и жить в нем, в моем понимании, это разновидность деменции, хотя это тоже вполне биологический процесс.

Да, в моей жизни хватает счастливых моментов. И они достаточно редки, чтобы я их ценил, достаточно часты, чтобы я продолжал их искать», — заявил Уткин во время стрима на своём канале в YouTube.

Уткин: государство, ты мне на кой? Напоминать про каких-то кипчаков?
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