Уткин: не планирую заводить детей. Зачем плодить нищету?

Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к институту семьи.



«Обзаводиться семьёй? Нет, я планирую… Не то чтобы размышляю об этом… Планирую не заводить детей. Зачем плодить нищету?



Ощущаю ли себя одиноким человеком? Да, конечно, ощущаю. Но только, по-моему, это прекрасно.



Сейчас провел четыре дня. Людей вообще не видел, и совершенно нормально себя чувствую. А если бы видел, тоже нормально себя чувствовал бы.



Вы преувеличиваете значение семьи в жизни человека. Вполне можно и без неё.

Считаю ли себя счастливым? Безусловно, но, в моём понимании, счастье – это моменты. Так, чтобы достичь счастья и жить в нем, в моем понимании, это разновидность деменции, хотя это тоже вполне биологический процесс.



Да, в моей жизни хватает счастливых моментов. И они достаточно редки, чтобы я их ценил, достаточно часты, чтобы я продолжал их искать», — заявил Уткин во время стрима на своём канале в YouTube.