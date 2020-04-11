Игбун: из дома никуда не выхожу уже три недели

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал, чем занимается дома во время пандемии коронавируса.
«На мой взгляд, мы выступили неплохо. После поражения от «Спартака» дома смогли психологически восстановиться и одержать две важные победы. Сейчас мы на шестом месте и, считаю, именно тут и должны быть после неудачного старта. К сожалению, продолжить свою серию оказалось невозможным. Из-за вируса всё остановилось, и теперь мы ждём, когда ситуация нормализуется.
Поддерживать форму сейчас трудно из-за того, что приходится сидеть дома. Поэтому спасибо клубу, что смогли организовать доставку велотренажёров и видеотренировки с тренером по физической подготовке. Благодаря этому мы можем держать себя в тонусе. Это максимум в данной ситуации, и тут «Динамо» сработало просто здорово. Тренировочный план хорош, и мы строго его соблюдаем. Остаётся верить в лучшее.
Дома я делаю практически всё то же самое, что и обычно. Я довольно домашний человек и вот уже три недели никуда не выхожу. Единственный раз, когда покинул четыре стены, это был тот самый случай, когда привезли велотренажёр и мне надо было его забрать (смеётся). Сидеть дома непросто, но нам нужно следовать всем правилам и рекомендациям. Надеюсь, скоро всё разрешится и мы вернёмся в привычный ритм игр и тренировок», — приводит слова Игбуна пресс-служба «Динамо».
- 11 апреля 2020
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