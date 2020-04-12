«Сделка была унизительной». Федун сравнил договор ОПЕК+ с Брестским миром

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о заключении Россией сделки ОПЕК+, предусматривающей сокращение добычи нефти. Согласно её условиям, Россия снизит добычу с 11,3 до 8,5 млн баррелей в сутки.



«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой», – цитирует Федуна РБК.



Федун объяснил, что, если бы сделка со странами ОПЕК не была заключена, через 40-45 дней все нефтехранилища мира оказались бы полностью заполнены. России, по его мнению, пришлось бы остановить скважины через 30 или 40 дней и продавать нефть примерно по $ 15-20 за баррель. Заключение сделки должно сохранить диапазон цен на нефть в районе $ 30-40 за баррель.



Брестский мир – договор от 3 марта 1918 года между РСФСР и Центральными державами, позволивший России выйти из Первой мировой войны.По условиям Брестского мира РСФСР обязывалась не претендовать на Прибалтику и часть современной Беларуси, вывести войска из Финляндии и Украины, признать Украинскую народную республику независимым государством, вывести войска с территории Османской империи, принять режим торговли с Германской империей от 1904 года, демобилизовать армию и разоружить флот, прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах.

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