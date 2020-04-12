Аарон Рэмси: хочу помочь «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов

29-летний валлийский полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси рассказал, почему решил продолжить карьеру в итальянском клубе.
«Одной из главных причин перехода в «Ювентус» было желание выигрывать чемпионат и бороться в Лиге чемпионов.
«Ювентус» — большой клуб, один из самых больших в Европе. Мною интересовались другие лубы, но я почувствовал, что больше всего нужен именно «Ювентусу». У них есть история, игроки, они хорошо справлялись в Лиге чемпионов в последние несколько лет.
Хочу помочь им выиграть Лигу чемпионов, стать частью этого. Команда много побеждает, и это то, чего я хотел достичь. Хотел перейти куда-то, где будут каждый сезон бороться за два, три или четыре трофея», – приводит слова Рэмси Football Italia.
Рэмси присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года на правах свободного агента. Ранее он защищал цвета лондонского «Арсенала», «Кардифф Сити» и «Ноттингем Форест».
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