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Колыванов, с большой долей вероятности, покинет пост главного тренера «Арарата»

Колыванов, с большой долей вероятности, покинет пост главного тренера «Арарата»
Футбол / Прочие турниры 0

Как стало известно «Чемпионату», Игорь Колыванов, с большой долей вероятности, покинет пост главного тренера «Арарата».

Напомним, российский специалист возглавил «Арарат» в январе 2020 года. На посту наставника армянского клуба Колыванов сменил Вадима Лазоренко.

Ереванский «Арарат» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Лидером соревнований является клуб «Арарат-Армения», набравший 33 очка в 17 играх. В тройку лидеров чемпионата также входят «Алашкерт» (31) и «Лори» (29). В настоящий момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Колыванов ранее тренировал юношеские сборные России U17 и U19, молодёжную сборную России U21, а также «Уфу» и «Торпедо».

Колыванов возглавил «Арарат»
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