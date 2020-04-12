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Фердинанд: О'Ши нужен был кислородный баллон после игры с Роналду

Фердинанд: О'Ши нужен был кислородный баллон после игры с Роналду
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о первых впечатлениях о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«В 2003 году играли со „Спортингом“. Закончился первый тайм, мы пошли в раздевалку. Джону О'Ши нужен был кислородный баллон, потому что он взял на себя Роналду. Он был выжат и сидел на скамейке, тяжело дыша. Хотел обсудить с ним игру, но он ничего не мог сказать, потому что задыхался.

Мы сразу поняли, что „Манчестер Юнайтед“ должен приобрести Роналду. После матча сидели в автобусе и ждали отправления около полутора часов. Никто не понимал, почему мы не едем. Позже нам сказали, что клубы в это время обсуждали трансфер Роналду», — приводит слова Фердинанда сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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