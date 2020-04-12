«Ювентус» попробует подписать Милинкович-Савича, если не удастся вернуть Погба

«Ювентус» предпримет попытку подписать полузащитника «Лацио» Сергея Милинкович-Савича, если хавбек Поль Погба летом не вернётся в туринский клуб из «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.
По данным источника, «Ювентус» рассматривает в том числе кандидатуры Сандро Тонали из «Брешии» и Гаэтано Кастровилли из «Фиорентины», однако возвращение Погба — приоритетная цель клуба. Если «бьянконери» не удастся договориться с «Юнайтед» о трансфере француза, клуб предпримет попытку подписать Милинкович-Савича. В 2018 году «Ювентус» уже проявлял интерес к сербскому хавбеку, однако трансфер не состоялся.
Ранее сообщалось, что «Лацио» не отпустит футболиста менее чем за € 120 млн.
Милинкович-Савич защищает цвета «Лацио» с 2015 года. Ранее он выступал за «Генк» и «Войводину». В сборную Сербии полузащитник вызывается с 2017 года.
- 12 апреля 2020
-
15:58
-
15:56
-
15:47
-
15:37
-
15:24
-
14:55
-
14:52
-
14:29
-
14:11
-
14:04
-
13:51
-
13:40
-
13:25
-
13:01
-
12:42
-
12:40
-
12:23
-
12:19
-
11:58
-
11:58
-
11:41
-
11:36
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:44
-
10:30
-
10:30
-
10:24
-
09:59
-
09:58
-
09:37
-
09:18
-
08:30
-
07:58