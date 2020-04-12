«Ювентус» попробует подписать Милинкович-Савича, если не удастся вернуть Погба

«Ювентус» предпримет попытку подписать полузащитника «Лацио» Сергея Милинкович-Савича, если хавбек Поль Погба летом не вернётся в туринский клуб из «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.

По данным источника, «Ювентус» рассматривает в том числе кандидатуры Сандро Тонали из «Брешии» и Гаэтано Кастровилли из «Фиорентины», однако возвращение Погба — приоритетная цель клуба. Если «бьянконери» не удастся договориться с «Юнайтед» о трансфере француза, клуб предпримет попытку подписать Милинкович-Савича. В 2018 году «Ювентус» уже проявлял интерес к сербскому хавбеку, однако трансфер не состоялся.

Ранее сообщалось, что «Лацио» не отпустит футболиста менее чем за € 120 млн.

Милинкович-Савич защищает цвета «Лацио» с 2015 года. Ранее он выступал за «Генк» и «Войводину». В сборную Сербии полузащитник вызывается с 2017 года.