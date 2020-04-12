Уткин: если правительство меня предаёт, буду говорить. И мнение Соловьёва мне не интересно

Известный блогер Василий Уткин ответил на критику со стороны телеведущего Владимира Соловьёва.
«Я родился в СССР, живу в России. Если я вижу, как моё правительство меня предаёт, я буду говорить ему что хочу и когда захочу. И мне не будет интересно мнение Владимира Соловьёва, сбежавшего от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающего в России», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».
«За что ты ему незаслуженные комплименты делаешь?» — спросил в комментариях комментатор Кирилл Дементьев.
Ранее Соловьёв раскритиковал слова Уткина о том, что ему «это государство не нужно». «Это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным», — сказал Соловьёв.
- 12 апреля 2020
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