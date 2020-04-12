Ходжсон: нужно как можно скорее возобновить матчи и завершить сезон АПЛ

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался о возобновлении сезона АПЛ.

«Нет никаких сомнений в том, что в такое время футбол не имеет значения. Надеюсь, что скоро появятся позитивные новости о том, что мы сможем вернуться и завершить сезон. Не нужно искусственно определять победителя чемпионата и то, кто попадёт в Лигу чемпионов, а кто будет понижен и повышен в классе.

Мы должны сыграть девять оставшихся матчей в более короткие сроки, чем обычно, а затем получить более короткий перерыв между сезонами. Но я думаю, что со всеми этими жертвами — и мне неудобно употреблять это слово в таком контексте — все вокруг согласятся, что нужно как можно скорее вернуться к играм, чтобы завершить сезон", — приводит слова Ходжсона сайт лондонского клуба.

По словам Ходжсона, в идеале было бы возобновить сезон через 3-4 недели.