Бразильские игроки «Ахмата» не могут вернуться на родину. В клубе дали комментарий

Бразильские футболисты «Ахмата» сообщили, что не могут покинуть Россию и вернуться на родину на период действия карантина, сообщает Folha de S.Paulo.

Нападающий Фелипе Визеу рассказал, что он вышел на улицу за продуктами и был остановлен полицией для допроса.

«Я не говорю по-русски. Что я могу им объяснить? Мы знаем, что ситуация в Бразилии неспокойная, но по крайней мере это наш дом, если что-то случится, мы будем рядом с нашими семьями. А в Грозном мы совсем одни. Клуб отпустил нас на карантин до конца апреля. Мы сможет уехать не раньше мая», — сказал Визеу.



«Здесь всё остановилось. По требованию властей мы находимся в изоляции. Даже в чрезвычайной ситуации небезопасно выходить из-за комендантского часа. Если полиция увидит, что вы находитесь на улице после семи часов вечера, то как объяснить им, что что-то случилось? Для нас идеально было бы находиться в Бразилии до тех пор, пока ситуация не закончится", — сообщил полузащитник Раванелли.



Раванелли, Визеу, Исмаэл и тренер Родольфо пытались купить билеты с помощью туристических агентов, но безуспешно, так как 30 марта Россия закрыла свои границы. Они обратились за помощью в консульский отдел посольства Бразилии в Москве, но ничего не добились.



«В посольстве сказали, что мы должны ожидать, когда свяжутся с нами. Но время уходит. Клуб сообщил нам о карантине 29 марта. За день до того, как улетел последний рейс в Бразилию. Это был самолёт, отправленный российским правительством для возвращения своих граждан из Южной Америки. По дороге туда они взяли на борт бразильцев, которые хотели вернуться. С тех пор рейсов не было», — добавил Раванелли.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с бразильскими футболистами.

«Самовольно выходить на улицу, конечно же, нельзя. Все сидят на карантине. Если в магазин или в аптеку, то для этого в команде есть переводчик. Они с ним на прямом контакте.



Жаловались ли они клубу? Нет. Просто, наверное, всем непривычно сейчас на карантине. Во всём мире сейчас ограничение. Скорее всего, интервью просто неправильно перевели и они говорят о том, что трудно сидеть в четырёх стенах», — приводит слова Айдамирова Sport24.