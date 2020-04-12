Алиев прошёл тест на коронавирус
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев сообщил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат.
«Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте как всегда подальше. Не дождётесь!» — написал Алиев на странице в своём «инстаграме».
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент во всём мире вирусом заразилось более 1 миллиона 840 тысяч человек. Число погибших от заболеваний, вызванных коронавирусом, превысило 113 тысяч. В России зарегистрировано уже более 15 700 заболевших.
35-летний Алиев выступал за «Локомотив» в 2010 году. Хавбек принял участие в 25 матчах чемпионата России и стал автором 14 забитых мячей.
Алиев: мой самый дорогой секс был за $1 тыс. Жена тогда была у меня, ну и что?
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
23:36
-
23:33
-
23:07
-
23:03
-
22:51
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:18
-
22:13
-
22:02
-
21:53
-
21:47
-
21:28
-
21:26
-
21:09
-
21:08
-
20:43
-
20:41
-
20:21
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:46
-
19:19
-
19:13
-
19:10
-
18:56
-
18:45
-
18:39
Партнерский контент