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Алиев прошёл тест на коронавирус

Алиев прошёл тест на коронавирус
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев сообщил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте как всегда подальше. Не дождётесь!» — написал Алиев на странице в своём «инстаграме».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент во всём мире вирусом заразилось более 1 миллиона 840 тысяч человек. Число погибших от заболеваний, вызванных коронавирусом, превысило 113 тысяч. В России зарегистрировано уже более 15 700 заболевших.

35-летний Алиев выступал за «Локомотив» в 2010 году. Хавбек принял участие в 25 матчах чемпионата России и стал автором 14 забитых мячей.

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