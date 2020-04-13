Лукаку, Мюллер и Габриэль Жезус – самые недооцененные звёзды по версии ESPN

Журналист издания ESPN Ник Эймс составил собственную подборку недооценённых звёзд мирового футбола, в которую вошли игроки «Арсенала», «Баварии», «Манчестер Сити», «Атлетико Мадрид», «Интера» и «Ливерпуля». По мнению автора, уровень таланта в современном футболе настолько велик, что бесчисленное множество игроков, влияющих на игру, упускаются из виду.

Гранит Джака, «Арсенал».

«Джака не самый быстрый игрок, но его футбольное мышление и его радиоуправляемая левая нога оказали стабилизирующее воздействие на команду, пропускающую голы на еженедельной основе».

Томас Мюллер, «Бавария».

«Мне кажется, что игрока можно так часто называть «недооцененным», что он выходит за пределы данного термина и становится… ну… в конце концов, довольно ценным игроком. Безусловно, все знают, в чём Мюллер всегда был игроком мирового класса так это в том, чтобы связывать и завершать атаки, находя пространство. Вне зависимости от того, играет он в центре или, как часто бывает, ведёт игру справа, за долгое время у него сложилась репутация того, кто мало что может показать в течение 89 минут игры, прежде чем решить исход игры одним действием».

Габриэл Жезус, «Манчестер Сити».

«Ему 23 года, он забивает примерно один раз за каждые 2,2 матча, часто – со скамейки запасных. В обозримом будущем он может принять корону от Агуэро».

Ромелу Лукаку, «Интер».

«Лукаку все еще 26 лет, и он уже забил 172 гола в своей клубной карьере. Феноменальная отдача».

Томас Парти, «Атлетико».

«Парти прекрасно олицетворяет собой качества, которые сделали «Атлетико» Диего Симеоне великим: неутомимый, преданный делу, высокоэффективный. Что не менее важно, он очень, очень хорош».

Джо Гомес, «Ливерпуль».

«Иногда трудно поверить, что ему всего 22 года. Гомес – замечательный спортсмен, обладающий потрясающими лидерскими качествами для столь молодого человека».