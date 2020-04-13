«Хочу, чтобы болельщики лезли на сетки». Кержаков сказал, что мечтает возглавить «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» признался, что мечтает возглавить сине-бело-голубых.
«Для того, чтобы тренировать команду Российской Премьер-Лиги, нужно больше опыта, чем у меня сейчас. Какой бы футболист, став тренером, не мечтал бы тренировать свой родной клуб? Мне бы хотелось это сделать.
Я готов все свои знания положить для того, чтобы было хорошо болельщикам. Чтобы болельщики лезли на сетки, кайфовали», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
Александр выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010-го по 2017-й. Вместе с командой из Санкт-Петербурга форвард трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок России.
- 13 апреля 2020
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