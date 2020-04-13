Кержаков: по дочкам Карпина уже не догоню

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» ответил на вопросы о себе.
«Какие матчи бы пересмотрел? Ничего не хочу сейчас смотреть. Телевизор вообще не смотрю. Если захочется, можно пересмотреть в любой день. Что касается сериалов, у меня семилетный сын. Мне не до сериалов. Он не даст ничего спокойно посмотреть.
Поздравил ли Карпина с рождением дочери? Мы не близко с ним общаемся. Поздравляю через вас. Дети – это счастье. Буду ли догонять? По дочкам уже не догоню (смеётся)», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
В ходе своей карьеры, которая длилась с 2001 по 2017 год, Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». В сборную России Александр вызывался с 2002 по 2016 год.
- 13 апреля 2020
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