В «Зените» отреагировали на информацию о предложении защитнику «Ювентуса» Ругани
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию итальянских СМИ о предложении петербургского клуба защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.
«Это очередной слух, не более», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что «Зенит» вступил в переговоры с Ругани и сделал ему стартовое предложение в виде контракта на три года с окладом в € 2,5 млн за сезон и щедрыми бонусами. При этом утверждалось, что «Ювентус» не против расстаться со 25-летним защитником, который выпал из основной обоймы на фоне серьёзной конкуренции в оборонительной линии.
Ругани выступает за туринский клуб с 2015 года, а ранее играл за «Эмполи». В нынешнем сезоне Даниэле принял участие в 3 матчах Серии А и получил 1 жёлтую карточку.
«Зенит» сделал предложение защитнику «Ювентуса» Ругани, заразившемуся коронавирусом
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