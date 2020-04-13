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В «Зените» отреагировали на информацию о предложении защитнику «Ювентуса» Ругани

В «Зените» отреагировали на информацию о предложении защитнику «Ювентуса» Ругани
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию итальянских СМИ о предложении петербургского клуба защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.

«Это очередной слух, не более», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» вступил в переговоры с Ругани и сделал ему стартовое предложение в виде контракта на три года с окладом в € 2,5 млн за сезон и щедрыми бонусами. При этом утверждалось, что «Ювентус» не против расстаться со 25-летним защитником, который выпал из основной обоймы на фоне серьёзной конкуренции в оборонительной линии.

Ругани выступает за туринский клуб с 2015 года, а ранее играл за «Эмполи». В нынешнем сезоне Даниэле принял участие в 3 матчах Серии А и получил 1 жёлтую карточку.

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