Бывший спортивный директор «Дженоа»: чуть было не приобрели Левандовского в 2010 году

Бывший спортивный директор «Дженоа» Стефано Капоззука сообщил, что в 2010 году генуэзский клуб был близок к приобретению нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, который на тот момент выступал в составе «Леха».



«В 2010 году мы чуть было не приобрели Левандовского. Джан Пьеро Гасперини хорошо знал его. Роберту оставалось всего лишь пройти медицинское обследование, но в этот момент президент клуба передумал заключать сделку», — приводит слова Капоззуки Radio Sportiva.

Напомним, в 2010 году Левандовски перешёл из «Леха» в дортмундскую «Боруссию». Вместе со «шмелями» польский форвард дважды становился чемпионом Германии (сезоны 2010/2011, 2011/2012). В 2014 году поляк стал игроком «Баварии». В составе мюнхенцев Левандовски добыл ещё пять титулов чемпиона страны (сезоны 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).