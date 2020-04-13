Во Франции запрет на проведение массовых мероприятий продлён до середины июля

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о продлении запрета на проведение массовых мероприятий до середины июля. Таким образом, в этот период нельзя будет проводить спортивные турниры со зрителями. Карантин, организованный из-за пандемии коронавируса, продлён до 11 мая.

«Надежда возрождается, но ничто не считается само собой разумеющимся. Медицинские службы загружены, система находится под напряжением, а эпидемия не контролируется. Поэтому мы должны продолжать бороться. Вот почему карантин должен продолжаться до 11 мая. Это единственный способ замедлить распространение вируса. Я ценю усилия каждого. Правила, установленные правительством, должны продолжать соблюдаться. Крупные фестивали и массовые мероприятия не будут проводиться по крайней мере до середины июля», — приводит слова Макрона L'Equipe.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 118 тыс. человек, излечилось более 440 тыс. Из-за коронавируса приостановлены все европейские турниры, кроме чемпионата Беларуси.