Ромелу Лукаку: Лаутаро — настоящий зверь

Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением об игре своего одноклубника Лаутаро Мартинеса.

«Он потрясающий игрок, настоящий зверь. Он прекрасно играет в каждом матче, продолжает совершенствоваться. Люблю его», — сказал Лукаку в прямом эфире «Инстаграма».

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с лета 2018 года. В итальянский клуб он перешёл из «Расинга». В текущем розыгрыше Серии А, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Лаутаро Мартинес провёл за «Интер» 22 матча, в которых забил 11 мячей, получил пять жёлтых карточек и один раз был удалён с поля. Также на его счету девять матчей за сборную Аргентины. Ранее сообщалось об интересе к Мартинесу со стороны испанских «Барселоны» и «Реала».