Ромелу Лукаку: Лаутаро — настоящий зверь

Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением об игре своего одноклубника Лаутаро Мартинеса.
«Он потрясающий игрок, настоящий зверь. Он прекрасно играет в каждом матче, продолжает совершенствоваться. Люблю его», — сказал Лукаку в прямом эфире «Инстаграма».
Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с лета 2018 года. В итальянский клуб он перешёл из «Расинга». В текущем розыгрыше Серии А, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Лаутаро Мартинес провёл за «Интер» 22 матча, в которых забил 11 мячей, получил пять жёлтых карточек и один раз был удалён с поля. Также на его счету девять матчей за сборную Аргентины. Ранее сообщалось об интересе к Мартинесу со стороны испанских «Барселоны» и «Реала».
- 14 апреля 2020
-
03:45
-
02:57
-
01:38
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:50
-
00:48
-
00:46
-
00:45
-
00:25
-
00:23
-
00:16
- 13 апреля 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:36
-
23:27
-
23:14
-
23:02
-
22:56
-
22:35
-
22:31
-
22:17
-
22:07
-
21:52
-
21:40
-
21:29
-
21:20
-
21:05
-
20:46
-
20:35
-
20:05
-
20:05
-
19:47
-
19:33