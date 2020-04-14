«Ливерпуль» может купить Мбаппе в случае ухода Мане

«Ливерпуль» может включиться в борьбу за нападающего «Пари Сен Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает The Sun.
По данным источника, «Ливерпуль» начнёт переговоры с Мбаппе в том случае, если сенегальский форвард мерсисайдцев Садио Мане в летнее трансферное окно перейдёт в мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что Мане стал главной трансферной целью «Королевского клуба».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мане провёл за «Ливерпуль» 26 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Также на его счету 2 гола в 8 играх Лиги чемпионов.
Мбаппе в свою очередь провёл 20 матчей в рамках чемпионата Франции, в которых забил 18 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах в Лиге чемпионов. Его нынешнее соглашение с парижанами рассчитано до лета 2022 года.
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