«Мои». Жена Карпина опубликовала фото мужа с дочкой

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в своём «инстаграме» фотографии мужа и дочери.
На снимках Карпин стоит с ребёнком на набережной в Ростове-на-Дону. Пост Дарья сопроводила подписью «Мои».
Напомним, у Карпина теперь пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.
В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Никарагуа и Таджикистане, а шведские клубы проводят товарищеские встречи.
Ранее Дарья Карпина показала первую встречу маленькой дочери с новорождённой сестрой.
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