Расписание футбольных матчей на 14 апреля
Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 14 апреля, состоится один матч.
В центре внимания вновь оказались представители Швеции, которые продолжают регулярно проводить товарищеские встречи. Сегодня в контрольном матче сойдутся женские команды «Лундс» и «Халландс Нэйшнс». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Никарагуа и Таджикистане. Сегодня стало известно о приостановке первенства Бурунди.
Результаты всех футбольных матчей 13 апреля
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