Хусаинов: президент ЦСКА перед дерби предлагал $ 50 тыс. В итоге судил в пользу «Спартака»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов рассказал о взятках, которые ему предлагали футбольные клубы.

«Во времена СССР экономическая ситуация была очень сложная. Одним из элементарных видов взятки были билеты на самолёт. Клуб оплачивал арбитру транспортные расходы, а он получал за них возмещение в бухгалтерии спорткомитета. До кавказских республик билет стоил рублей 30 — это как выручка за три матча в первой лиге.

Самая большая взятка, которую мне предлагали? Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал $ 50 тыс. Это был матч в День Победы, показывали по Центральному телевидению. До этого были скромные предложения в $ 10 тыс. Доллар тогда стоил 30 копеек.

Как отсудил ту встречу? В спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака». Хотелось доказать чеченским руководителям ЦСКА, что не всё в этом мире за деньги делается. Красно-белые выиграли — 1:0. После игры «армейцы» подали апелляцию по семи эпизодам на назначение пенальти. Так мне потом сказали, что ЦСКА ещё и экспертной комиссии подсунул. Но в итоге всё равно ничего не подтвердили.

Был ещё момент, когда судьям уже после игры заносили. В 90-х судил игру первой лиги в Раменском. После матча в судейскую зашёл человек и начал раздавать деньги — инспектору, помощникам и подошёл ко мне. Я говорю: «Что это?». — «Как же, вознаграждение. Мы выиграли, так принято». Говорю: «Спасибо, не надо». Тот удивился. Почему все берут, а я — нет. Говорю: «Будет трудно: попрошу — поможете, а нет — ничего страшного», — приводит слова Хусаинова «Спорт Бизнес Online».