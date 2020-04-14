Маскерано: Месси — с другой планеты

Бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился мнением об игре нападающего каталонского клуба Лионеле Месси.



«Каждый раз, когда я вспоминаю о Месси, всё время говорю одно и то же. Многие футболисты могут принимать отличные решения на поле, но не все могут реализовать их. Месси может делать и то, и другое.

Месси контролирует ход матча. Это позволяет ему иметь семь, восемь или десять моментов за матч. Он может доминировать над игрой, хотя обычно игра доминирует над игроками. Он сам решает, что делать с игрой. Месси — с другой планеты", — приводит слова Маскерано Goal со ссылкой на Cielosports.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провёл 22 матча в чемпионате Испании, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.