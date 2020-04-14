Футбольный блогер Журавлёв: Дзюба, как пробка, пытается всё заткнуть и вставить своё слово

Футбольный блогер Александр Журавлёв в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, кого бы внёс в список больших любителей вляпаться в истории.

«Любой топ прорабатывается очень долго, но навскидку вспоминаю Кокорина. Во-первых, он вляпывается в целом в непонятные истории, как свадьба с оружием. Потом стул, эта история произошла не вовремя. Если бы она произошла в другое время, было бы проще. Два парня начудили, и весь месяц все говорят только о них. Также Балотелли, он уже надоел, но он уже загубил свою карьеру. Ещё могу назвать Глушакова. Это самый глупый футболист, который попадает в истории. Выкладывали, что он говорит супруге, а он продолжает звонить. Назову ещё Дзюбу, потому что он везде. Он, как пробка, пытается всё заткнуть и вставить своё слово. Сейчас стало меньше негатива, но в конфликте с Уткиным он зашёл не на то поле», — сказал Журавлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.