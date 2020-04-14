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Черчесов: со всеми футболистами на связи, но больше внимания уделил играющим за рубежом

Черчесов: со всеми футболистами на связи, но больше внимания уделил играющим за рубежом
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, с кем из игроков национальной команды он поддерживает связь во время пандемии коронавируса.

«Со всеми футболистами на связи, но больше внимания уделил ребятам, играющим за рубежом, поскольку они сейчас в одиночестве. Черышев, Головин и Смолов неженатые, а у Кудряшова жена с маленьким ребенком в России. Правда, насколько знаю, Фёдор Смолов тоже вернулся в столицу.

Все стараются с помощью велотренажеров, беговых дорожек, специальных упражнений поддерживать необходимую форму. Понятно, никакие домашние занятия не заменят интенсивных тренировок на поле и отработки командных действий. Но и сидеть сложа руки нельзя — потом аукнется», — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец».

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