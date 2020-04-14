Черчесов: со всеми футболистами на связи, но больше внимания уделил играющим за рубежом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, с кем из игроков национальной команды он поддерживает связь во время пандемии коронавируса.



«Со всеми футболистами на связи, но больше внимания уделил ребятам, играющим за рубежом, поскольку они сейчас в одиночестве. Черышев, Головин и Смолов неженатые, а у Кудряшова жена с маленьким ребенком в России. Правда, насколько знаю, Фёдор Смолов тоже вернулся в столицу.



Все стараются с помощью велотренажеров, беговых дорожек, специальных упражнений поддерживать необходимую форму. Понятно, никакие домашние занятия не заменят интенсивных тренировок на поле и отработки командных действий. Но и сидеть сложа руки нельзя — потом аукнется», — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец».