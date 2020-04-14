Бывший тренер «Фиорентины»: Конте слишком переоценён. Цирк и вой не приносят побед

Бывший главный тренер флорентийской «Фиорентины» Альдо Агроппи подверг критике наставника «Интера» Антонио Конте.

«Мне не нравится Конте из-за своих выходок. Слишком много криков и драмы у кромки поля. Вы не выиграете, устраивая цирковое представление и вой.



У него всегда были отличные команды, но он также терпел тяжёлые поражения. Когда я слышу разговоры о том, что он привнёс сильный менталитет в сборную Италии, то нахожу это смехотворным. Конте просто играет роль, его устраивает, когда он выигрывает, но когда проигрывает, то становится невыносимым для игроков и руководства. Не забывайте, что Италия не попала даже в четвёрку лучших на Евро.



Конте переоценён, так как в этом сезоне он снова вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе с «Интером» и отстаёт от лидеров в Серии А. Его увольняли из «Ареццо» и «Аталанты».



Он выигрывал скудетто с «Ювентусом», как и многие другие, но никогда не добивался успеха в Лиге чемпионов. Я не критиковал бы его, если бы он не вёл себя так эмоционально. Это приемлемо только до тех пор, пока вы выигрываете, иначе вы становитесь раздражающим", — приводит слова Агроппи Football Italia со ссылкой на TMW Radio.