Конте: проект «Интер» начался семь месяцев назад, трудно конкурировать с «Юве»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» (0:2).
«Игра была равной до первого забитого мяча, мы лучше начали второй тайм, но гол Рэмзи психологически надломил нас. Теперь разница между нами и „Ювентусом“ составляет шесть очков, не считая игры с „Сампдорией“. Это как раз два поражения в очных встречах. Мы должны работать над характером, чтобы конкурировать на самом высоком уровне, быть решительнее. Сейчас проекту „Интер“ всего семь месяцев, и нас трудно сравнивать с командой, которая доминирует в итальянском футболе восемь лет. Все остальные очень далеки от „Юве“.
Матчи без зрителей из-за коронавируса? У нас у всех есть семьи, мы переживаем за здоровье родных, и я верю, что все решения принимаются для защиты граждан", — цитирует Конте Football Italia.
«Ювентус», набрав 63 очка, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (54) — на втором месте.
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