Кварацхелия ногой забросил конфету в стакан во время карантина

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия показал, чем он занимается во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

Футболист забросил конфету ногой в стакан. При этом хавбек геймпадом имитировал управление своими действиями.

«Реально или фейк?» — написал Кварацхелия в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кварацхелия перешёл в «Рубин» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 19-летний грузинский хавбек принял участие в 19 матчах российского национального чемпионата (в шести — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.