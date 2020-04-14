Погба: в детстве болел за «Арсенал» из-за Анри

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признался, что в детстве поддерживал лондонский «Арсенал».



«Я буду честен. Итак, сначала я был фанатом «Арсенала». Очевидно, моя любовь возникла из-за всех французских игроков, которые были в команде. Мы с братом были фанатами «Арсенала», но другой мой брат поддерживал «Манчестер Юнайтед». Я любил Тьерри Анри и именно из-за него был фанатом «Арсенала». Позже мои вкусы изменились и я начал болеть со вторым братом за «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Погба официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Погба принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги и отдал 2 результативные передачи. Из-за пандемии коронавируса турнир в настоящий момент приостановлен.