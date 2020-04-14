Погба: в детстве болел за «Арсенал» из-за Анри
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признался, что в детстве поддерживал лондонский «Арсенал».
«Я буду честен. Итак, сначала я был фанатом «Арсенала». Очевидно, моя любовь возникла из-за всех французских игроков, которые были в команде. Мы с братом были фанатами «Арсенала», но другой мой брат поддерживал «Манчестер Юнайтед». Я любил Тьерри Анри и именно из-за него был фанатом «Арсенала». Позже мои вкусы изменились и я начал болеть со вторым братом за «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Погба официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Погба принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги и отдал 2 результативные передачи. Из-за пандемии коронавируса турнир в настоящий момент приостановлен.
Поль Погба: мама всегда говорила, что я вернусь в «Манчестер Юнайтед»
Читайте также
- 15 апреля 2020
-
00:18
-
00:10
- 14 апреля 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:30
-
23:23
-
23:11
-
22:52
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:18
-
22:02
-
21:54
-
21:35
-
21:27
-
21:22
-
21:09
-
20:56
-
20:49
-
20:48
-
20:22
-
20:15
-
19:58
-
19:53
-
19:35
-
19:34
-
19:22
-
19:14
-
18:49
-
18:45
-
18:34
-
18:33
-
18:25
-
18:17
Партнерский контент