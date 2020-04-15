Томпсон: почему бы «Ливерпулю» не вернуть Фелиппе Коутиньо? Он гений креативной игры

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Фил Томпсон выразил мнение, что мерсисайдцам следует рассмотреть возможность возвращения на «Энфилд» полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за «Баварию», подчеркнув, что считает бразильца гением креативной игры.

«Ливерпуль», наверное, ищет полузащитника креативного плана. Почему бы не вернуть Коутиньо? Я бы сделал это без колебаний. Думаю, он гений креативной игры.



Взгляните на его карьеру в «Ливерпуле» — он был абсолютно потрясающим. Он не слишком стар, и я по-прежнему думаю, что он мог бы вернуться. Наверное, этого не случится, но он тот игрок, который, действуя под тройкой нападения, мог бы сделать игру команды более сбалансированной», — цитирует Томпсона Daily Mail.



Коутиньо защищал цвета «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год, после чего перешёл в «Барселону» за € 145 млн. За английский клуб он провёл 201 матч, в которых отметился 54 голами и 45 результативными передачами.

Также на «Чемпионате» доступно видео, как семья Коутиньо проводит свой день.