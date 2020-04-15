Вратарь «Аякса» Андре Онана: могу вернуться в «Барселону», это мой дом
Камерунский голкипер амстердамского «Аякса» Андре Онана прокомментировал слухи и возможном возвращении в «Барселону». Онана — воспитанник «Барселоны», в систему каталонцев он перешёл после школы Самюэля Это'о в Камеруне.
«Неизвестно, как сложится моё будущее. „Барселона“ — это мой дом, и если будет необходимо вернуться, я вернусь. Но сейчас до этого далеко. Я игрок „Аякса“, посмотрим, как всё сложится, когда закончится сезон», — цитирует Онану Marca.
Андре Онана выступает за «Аякс» с 2015 года. В составе амстердамцев он один раз выиграл чемпионат и кубок Нидерландов. Также голкипер играл в финале Лиги Европы 2017 года, в котором «Аякс» уступил «Манчестер Юнайтед», а также дошёл с амстердамцами до полуфинала Лиги чемпионов 2019 года.
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