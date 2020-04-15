Поцелуй Месси и Роналду, скандальное поражение «Спартака» и другие яркие события 15 апреля

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени доступна в «Матч-центре».
Ровно год назад издание France Football анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала. Номер посвятили противостоянию форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. На обложке двух футболистов изобразили целующимися.
15 апреля 2018 года «Спартак» на выезде проиграл «Уралу» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги — 1:2. Для красно-белых это поражение стало первым с августа 2017 года. Впоследствии московский клуб подал протест и потребовал переиграть встречу.
Четыре года назад президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что в мае может появиться сборная Крыма. Он рассказал также, что ведутся переговоры о проведении товарищеской встречи с командой Абхазии и рассматривается вариант с матчем против сборной России.
15 апреля 2010 года издание A Bola сообщило, что мадридский «Реал» окупил затраты на трансфер Роналду, за которого заплатил «Манчестер Юнайтед» € 94 млн. Для этого «сливочным» понадобилось менее десяти месяцев.
- 15 апреля 2020
-
12:41
-
12:10
-
12:09
-
11:33
-
11:31
-
11:12
-
11:08
-
11:06
-
10:55
-
10:27
-
10:08
-
09:59
-
09:56
-
09:37
-
09:32
-
08:49
-
08:13
-
07:58
-
07:21
-
06:55
-
06:35
-
06:06
-
05:41
-
04:57
-
04:35
-
04:14
-
03:04
-
02:43
-
02:27
-
02:10
-
01:51
-
00:18
-
00:10
- 14 апреля 2020
-
23:52
-
23:50