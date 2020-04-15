Поцелуй Месси и Роналду, скандальное поражение «Спартака» и другие яркие события 15 апреля

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени доступна в «Матч-центре».

Ровно год назад издание France Football анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала. Номер посвятили противостоянию форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. На обложке двух футболистов изобразили целующимися.

Целующиеся Месси и Роналду — на обложке нового выпуска France Football

15 апреля 2018 года «Спартак» на выезде проиграл «Уралу» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги — 1:2. Для красно-белых это поражение стало первым с августа 2017 года. Впоследствии московский клуб подал протест и потребовал переиграть встречу.

«Спартак» проиграл «Уралу» на выезде, потерпев первое поражение в РФПЛ с августа

Четыре года назад президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что в мае может появиться сборная Крыма. Он рассказал также, что ведутся переговоры о проведении товарищеской встречи с командой Абхазии и рассматривается вариант с матчем против сборной России.

Сборная Крыма может появиться уже в мае, в планах — игра с командой России

15 апреля 2010 года издание A Bola сообщило, что мадридский «Реал» окупил затраты на трансфер Роналду, за которого заплатил «Манчестер Юнайтед» € 94 млн. Для этого «сливочным» понадобилось менее десяти месяцев.