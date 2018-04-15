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Егорычев — о протесте «Спартака», победе «Урала» и Григории Иванове

Андрей Егорычев в матче против «Спартака»
Иван Карпов
Фото: РИА Новости
«Удивлён, что «Спартак» протестует. Я же не лидер, из второй лиги приехал»
В ноябре Андрей Егорычев играл в ПФЛ, а сегодня победил «Спартак». Гости подали протест, требуя переигровки. Не получилось, всё по правилам.
Футбол / РФПЛ

— После матча «Спартак» подал протест. Якобы вы не имели права играть из-за перебора жёлтых карточек (три за «Носту» в ПФЛ и одна за «Урал» в РФПЛ). Готовились к тому, что москвичи попытаются зацепиться за этот нюанс?
— Мне сказали, что можно играть и всё хорошо. Конечно, удивился, что «Спартак» подал протест. Ладно бы я какой-то лидер был, всё-таки из второй лиги только приехал. Мягко говоря, странная ситуация. Но не моя задача думать о таких вещах.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
15 апреля 2018, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 – Бикфалви – 37, 2:0 – Эль-Кабир – 88, 2:1 – Промес – 90+1

— Вы вышли на замену на 85-й минуте и почти сразу поучаствовали в победном голе. Это самый быстрый результат, который вы делали в своей карьере?
— Наверное, да. С ходу не вспомню, чтобы получалось так же быстро. Удачно сложилось. Пошла контратака, увидел Кабира, отдал ему, и он забил.

— Как президент клуба Григорий Иванов настраивал на игру?
— Григорий Викторович сильно влияет на команду, он всегда с нами. Иванов любит говорить, чтобы мы бились, и тогда всё будет хорошо. Президент играет очень важную роль, он любит свою команду.

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— Ожидали, что удастся обыграть «Спартак», который участвует в чемпионской гонке?
— Верили в победу, тем более в матче — открытии стадиона. Главное было не переволноваться. Ответственность очень высокая, аншлаг на трибунах. Большое спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Все хотели победить, как и в каждом матче. Были моменты и у наших ворот, но и мы создавали опасность у ворот «Спартака». Но так сегодня сложилось, что выиграл «Урал».

— Главный элемент стадиона «Екатеринбург», который запомнился вам больше всего?
— Стадион классный. Когда уберут временные трибуны, он станет ещё уютней и красивее.

— Газон нормальный?
— Поле хорошее. Есть нюансы, но как игрок из второй лиги я не могу сказать, что это поле плохое.

— Как праздновали победу в раздевалке? Говорят, туда заходил президент.
— Заходил, сказал, что мы молодцы — бились и победили. Он был очень рад. Но при этом отметил, что надо готовиться — впереди ещё четыре игры.

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Кабинетные игры не для Карреры — он разочарован поражением от «Урала», после которого «Локо» уже вряд ли возможно достать.

— Сегодня бились настолько сильно, что Романа Емельянова увезли в больницу. Что случилось?
— На угловом был обычный игровой эпизод, Рома с кем-то столкнулся головами. У него рассечение, сейчас зашивают. Будем надеяться, ничего смертельного. Видел, как его унесли на носилках. Может, какое-то сотрясение есть. Желаю ему скорей поправляться.

— Тарханов умеет работать с молодыми игроками. Как он объяснял вам, за счёт чего обыграть «Спартак»?
— Мы говорили о сильных и слабых сторонах «Спартака». Они играют в атакующий футбол, а не просто забрасывают вперёд и бегут. У них открываются зоны, потому что крайние защитники активно подключаются вперёд. За счёт этого сумели забить. У нас тоже такие ошибки случаются, так как мы тоже стараемся играть в футбол, а не просто бегать. Сегодня нам больше повезло, и мы забили свои голы в контратаках.

— Эль-Кабир — одно из главных открытий сезона. Что за голландец?
— Что сказать, парень старается. Он приехал из чемпионата Швеции, играл там три года. Это футболист с обыгрышем, подачей — стреляет.

— Кто из состава «Спартака» запомнился больше всего?
— Промес. Он был активен, часто бил по воротам. Правда, часто получалось выше, наверное, не пошло. А так он хорошо обыгрывался с партнёрами, создавал моменты. Наверное, от него шло больше всего остроты.

— Чувствуете, что приложили ногу к чемпионству «Локомотива»?
— Не знаю. У нас другая задача — побеждать в каждой игре и набирать очки, чтобы подняться как можно выше. «Локомотив» ко мне не относится, главное, что мы победили.

— Тарханов на послематчевой пресс-конференции порадовался, что тренер-россиянин с большой долей вероятности станет чемпионом.
— Даже не знаю, что сказать. Наверное, это неплохо.

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