РФС и платёжная система «Мир» запустили видеопроект #МирДома

Российский футбольный союз и платёжная система «Мир», являющаяся официальным партнёром сборной России по футболу, объявили о запуске совместного видеопроекта — #МирДома. В серии видеороликов футболисты сборной России и специалисты РФС расскажут, как вести здоровый образ жизни и быть в хорошей форме, оставаясь дома.

В официальном YouTube-канале сборной России будут опубликованы видео, посвящённые укреплению иммунитета, тренировкам в домашних условиях, тайм-менеджменту. Участники расскажут о своих хобби, музыкальных предпочтениях и назовут любимые фильмы.

Героями первых роликов стали специалист по персональным тренировкам и реабилитации сборной России Игорь Степанов и Эдуард Безуглов (главный врач сборной России). Посмотреть видео можно на официальных YouTube-каналах сборной России и платёжной системы «Мир».