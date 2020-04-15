Появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»
Портал Footy Headlines опубликовал изображение домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21.
Футболка английского клуба будет выполнена в красном цвете. Воротник, герб и спонсорские логотипы выполнены в белом цвете.
На спине под воротником изображено напоминание о трагедии в «Хиллсборо».
Сообщается, что шорты и гетры новой формы также будут красными. Домашняя форма сезона-2020/21 будет выпущена не раньше 1 июня 2020 года.
Изготовителем экипировки является компания Nike, которая станет новым техническим спонсором мерсисайдского клуба вместо New Balance. В марте портал Footy Headlines опубликовал изображение выездной формы «Ливерпуля» на следующий сезон, в которой футболка будет выполнена в бирюзовом цвете.
Новая выездная форма «Ливерпуля» будет бирюзовой
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