Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»

Появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Портал Footy Headlines опубликовал изображение домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21.

Футболка английского клуба будет выполнена в красном цвете. Воротник, герб и спонсорские логотипы выполнены в белом цвете.

На спине под воротником изображено напоминание о трагедии в «Хиллсборо».

Сообщается, что шорты и гетры новой формы также будут красными. Домашняя форма сезона-2020/21 будет выпущена не раньше 1 июня 2020 года.

Изготовителем экипировки является компания Nike, которая станет новым техническим спонсором мерсисайдского клуба вместо New Balance. В марте портал Footy Headlines опубликовал изображение выездной формы «Ливерпуля» на следующий сезон, в которой футболка будет выполнена в бирюзовом цвете.

Новая выездная форма «Ливерпуля» будет бирюзовой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020