«Хруст был, но всё прошло». Оздоев рассказал, как сломал нос в детстве

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что в детстве у него была причёска, как у бразильца Роналдо на чемпионате мира 2002 года.

«С детства, как и многие дети, болел за мадридский «Реал». Был ярым фанатом Зинедина Зидана и Зубастика Роналдо. Смотрел, как они играли, и для меня это было просто вау. В детстве после чемпионата мира сделал прическу, как у Роналдо. Снимков не осталось — тогда у нас не было фотоаппаратов. Неделю где-то так отходил, потом папа сказал: «Хватит уже, перебарщиваешь». Меня всегда стригла соседка. Подошёл к ней: «Слушай, хочу такую вот прическу, как у Роналдо». Она мне: «У какого Роналдо? Покажи» — «Ну, у него везде лысина, а вот тут такой вот чуб». Она: «Хорошо, давай начну делать под машинку, и ты потом скажешь, когда остановиться», — приводит слова Оздоева пресс-служба клуба.

Футболист рассказал, как в детстве сломал нос.

«Мы хулиганили, целыми днями пропадали на стадионе. Домой не ходили, а нужно было что-то перекусить. Залезли на большой забор за стадионом, сидели, ели сливы. Можно сказать, воровали. И вдруг хозяин увидел, а мы его не заметили. Он очень тихо подошёл под дерево, а оно высокое было, а мы на заборе сидели. Наверное, решил пошутить над нами и внезапно крикнул: «Вы чего там сидите?» Спрыгнул и приземлился на колено. Не заметил, хруст был, но всё прошло. А потом папа на меня смотрит и говорит: «Слушай, что-то с носом у тебя не то». А я тогда мелкий был, восемь-девять лет, папа говорит: «Дай-ка, посмотрю». Поднимает, а у меня хрящ в стороне стоит. Крови не было. Просто нижний хрящ вылетел. Когда играл в «Локомотиве», мне делали операцию: удаляли с одной стороны хрящ, а с другой он остался, поэтому вот такой», — добавил хавбек.