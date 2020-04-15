Саленко — о нарушении карантина: клоунада. Я не Усик, который может заниматься дома

Бывший нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал скандал с нарушением карантина.

«Это был какой-то пиар для журналистов. Пусть мне предоставят документы, а потом будем разговаривать. У меня уже есть адвокат, и я буду отстаивать себя в суде. Кроме того, никакого протокола на руках у меня нет. Это была клоунада, распространили лживую информацию и убежали.



Я стоял там, и я отвечаю за свои слова. Там бегали ребята, играли в футбол. И мой сын там тоже бегал. Надеюсь, этот дибилизм скоро закончится и всё будет нормально. Я не Саша Усик, который может заниматься сам дома, индивидуально. Футбол — это игра на поле, на площадке. Скоро всё будет хорошо», – цитирует Саленко Meta-ratings.com.ua.

Ранее экс-футболист нарушил правила карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса. Журналисты сняли Саленко, участвовавшего в футбольном матче на спортивной площадке Киева. По словам репортёров, более 15 человек без средств индивидуальной защиты играли в футбол в то время, когда в стране запрещено собираться группами более 10 человек.