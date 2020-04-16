Серхио Бускетс: думаю, будет сложно возобновить чемпионат Испании

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о возможном возобновлении сезона чемпионата Испании.

«Мы сможем начать тренироваться понемногу, следуя протоколу и избегать контактов с большим количеством товарищей по команде. Будет необходимо принять душ дома и сохранить ряд привычек, но тогда я думаю, что будет сложно возобновить турнир», — приводит слова Бускетса Europa Press.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 56 очков, опережая ближайшего преследователя в лице «Реала» на 2 очка.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 133 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 510 тыс. В Конго на данный момент зафиксировано 254 случая заражения.

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