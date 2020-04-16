Игрок «Динамо-Брест»: Милевский говорит, что он мой папа. Белый папа и чёрный сын – ужасно
Камерунский защитник брестского «Динамо» Габи Жуниор Кики пошутил в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" об отношениях с форвадом команды Артёмом Милевским.
«Он говорит, что он мой папа. Так это ужасно, чёрный сын, белый папа», — написал Кики.
Милевский перешёл в «Динамо-Брест» в январе 2019 года из венгерской «Кишварды» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси, в которых стал автором 4 забитых мячей. Большую часть карьеры Артём провёл в киевском «Динамо».
После 4 туров турнирную таблицу чемпионата Беларуси возглавляет «Торпедо-БелАЗ», набравшее 9 очков. Брестское «Динамо» расположилось на четвёртом месте, уступив лидеру 2 очка.
Милевский – о футболе в Беларуси: в прошлом сезоне приходило 10 тысяч, а сейчас просто 10
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