Шалимов — о конфликте Уткина и Соловьёва: почему это именно сейчас интересно?!

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов отреагировал на конфликт известного блогера Василия Уткина с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
«Интересно? А почему это именно сейчас интересно?!» — написал Шалимов в своём «инстаграме».
Один из подписчиков написал в комментариях: «Мы за Уткина».
Шалимов ответил следующим образом: «Сколько вас?!»
Ранее Соловьёв раскритиковал Уткина за критику власти в связи с её действиями на фоне пандемии коронавируса. Между телеведущим и блогером завязалась перепалка в «Твиттере». Накануне, 15 апреля, Уткин вызвал Соловьёва на баттл по правилам Versus, выразив при этом уверенность, что тот ответит отказом. Прогноз Василия сбылся, однако на ответе на вызов телеведущий не остановился и выразил готовность оплатить Уткину парикмахера, психолога и диетолога.
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