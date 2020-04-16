Шалимов — о конфликте Уткина и Соловьёва: почему это именно сейчас интересно?!

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов отреагировал на конфликт известного блогера Василия Уткина с телеведущим Владимиром Соловьёвым.



«Интересно? А почему это именно сейчас интересно?!» — написал Шалимов в своём «инстаграме».



Один из подписчиков написал в комментариях: «Мы за Уткина».



Шалимов ответил следующим образом: «Сколько вас?!»

Ранее Соловьёв раскритиковал Уткина за критику власти в связи с её действиями на фоне пандемии коронавируса. Между телеведущим и блогером завязалась перепалка в «Твиттере». Накануне, 15 апреля, Уткин вызвал Соловьёва на баттл по правилам Versus, выразив при этом уверенность, что тот ответит отказом. Прогноз Василия сбылся, однако на ответе на вызов телеведущий не остановился и выразил готовность оплатить Уткину парикмахера, психолога и диетолога.