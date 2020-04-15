«С такими людьми не бывает баттлов, их надо лечить». Уткин VS Соловьев: хроника войны

Василий Уткин vs Владимир Соловьев – самый ожидаемый баттл года. Они попеременно оскорбляют друг друга через социальные сети, заходя всё дальше. Занимать чью-либо сторону мы не будем, но о том, с чего всё началось и как развивается, — расскажем.





Уткина спросили про отношения с Соловьёвым. Он сказал: «Срать ему на голову, мне всё равно»

В начале апреля на канале «Мы к вам приедем» вышел выпуск с Уткиным. Там у него спросили про отношения с Соловьёвым, на что он довольно эмоционально ответил:



— Да срать ему на голову, мне совершенно всё равно. Как среагирует в случае чего Соловьёв – это настолько очевидно, это как кнопку нажать – и свет загорелся. Как на него обижаться-то можно? Человек делает, что умеет, и так далее. Могу сказать только, что меня с ним ничто не связывает. Это не мой коллега.



Соловьёв никак на это не отреагировал.

Уткин высказался на тему самоизоляции в России. Соловьёв сказал, что Василию нужна психиатрическая помощь

Уткин в программе «Паноптикум» на «Дожде» высказался о самоизоляции в России.



— Это всё ради чего? Чтобы сейчас потёрли репу, напомнили мне про каких-то кипчаков, и на этом мы разошлись, что ли? То есть я за свой счёт, собственно, сижу дома, сам себя запер, за квартиру плачу, все налоги и так далее.



Это что? То, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц лет тридцать, что ли? Как-то я очень разочарован всем этим обстоятельством. Мне такое государство не нужно. Ни для чего, — заявил Уткин.



Тут появился Соловьёв:



— А, это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным.

Уткин ответил на «больного»: он назвал Соловьёва «обезьяной»

— Я родился в СССР, живу в России. Если я вижу, как моё правительство меня предаёт, я буду говорить ему что хочу и когда захочу, — ответил Уткин в «Твиттере». — И мне не будет интересно мнение… обезьяны Соловьёва, сбежавшей от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающей в России



Соловьёв написал:



— Крикни громко, чтобы тебя в Киеве услышали.



На что Уткин ответил:



— Смотри, будешь плохо сосать, заставят пересасывать.

Как показывали российский футбол в 1990-е. Много смешных и грустных историй «Футбольный клуб» в 1990-е стал прорывом. А Перетурина уволили, потому что он не хотел перестраиваться.

Соловьёв снова сказал про больного и предложил оплатить лечение.



— Бедный Уткин. Синдром Туретта налицо, — написал он в «Твиттере». — Да ещё отягощённый запущенной депрессией. Необходима профессиональная помощь. Сам не справится. Могу оплатить его лечение.

Уткин вызывал Соловьёва на Versus Battle. Назвал его «маршалом пропаганды» и сказал, что хочет его унизить

Василий выступил в своём YouТube-канале.



— Как прав и удачлив был покойный Доренко, который назвал тебя хлопотливой тётенькой. Подумать только – я произнёс некоторую тираду в эфире телеканала «Дождь», загнанного за восемь можаев, и тебя это задело, и ты решил это прокомментировать. Хотя в том, что я сказал, почти нет моей индивидуальности. Это же очевидно.



Все мы сейчас в пандемии сидим у себя в квартирах, за свою квартплату, проедаем свои сбережения, нам платят зарплату люди, которые, в общем, не обязаны этого делать, и им никто не помогает. И это предательство государства. И это просто факт.



И как же ты завёлся. Я ответил тебе «твитом», в маленьком «твиттере». И смотри-ка, ты пляшешь от этого третий день. Что же это за танцы? Как же ты уязвим, маршал пропаганды.



Не понимающий, цитирую тебя, «кто раскручивает Дудя?». А Дудя никто не раскручивает. Это раскручивают тебя, потому что тебе нужны погоны, потому что тебе нужны деньги, потому что тебе нужна слава, потому что ты жадный. Потому что на тебя, чтобы твои слова прозвучали, должна сработать гигантская компания с огромным количеством камер, студий, света, редакторов, гримеров и так далее.



А нам ничего этого не нужно. Мы просто разговариваем с людьми. Собираем лайки вместо денег, просмотры – вместо славы. Потому что люди хотят нас смотреть".



Дальше Василий использовал несколько оскорблений в адрес Соловьёва, после чего добавил:

— Я думаю, что нам пора встретиться по правилам Versus Battle. Честного, словесного боя. Выходи, попробуй защити – нет, не истину, не политику, не экономику – себя. Потому что мне хочется поговорить с тобой не об экономике, и не о перспективах, и не о геополитике.

Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь, и я это сделаю.

Соловьёв вызов не принял: сказал, что Уткин болен, и посоветовал занять очередь за человеком Пельменем

— Я не дискутирую с больными людьми, — заявил он. — Я готов оплатить ему помощь психиатра и диетолога. Я опасаюсь за его здоровье. Он болен. Василий не может мне ничего предложить. Классики говорят, что никогда не надо бороться со свиньёй, потому что через некоторое время никто не сможет отличить, кто есть кто. Вызов могут бросать равные. А он тяжело болен. Наверное, не знает, что в стране карантин, не знает, какие реальные проблемы. Ему надо взять хороший уход, помыться, привести себя в порядок, побриться.



Какой баттл?! Пусть займёт очередь за человеком Пельменем. С такими людьми не бывает баттлов, их надо лечить. Я не рэпер. И уж точно меньше всего на свете меня волнуют изречения этого несчастного, опустившегося и очень нездорового человека. Пусть вылечится.



Уткин ответил на это картинкой вот с такой подписью: Разумеется, пас, @VRSoloviev. Обтекай. Это было win-win.

Этот баттл нужен – так считает автор телеграм-канала «Бадибэг»

Николай Кубрак, блогер и автор телеграм-канал «Бадибэг», считает, что вся страна с удовольствием бы посмотрела на противостояние Уткина и Соловьёва.



— Если говорить без всякой иронии, это тот баттл сейчас нужен баттл-культуре, — сказал он в интервью «Чемпионату». — Очень не хватает баттловых звёзд не из тусовки и резонансных событий. Понятное дело, что этот баттл не состоится, но я и вся страна с удовольствием посмотрела бы на это противостояние. Это будет круче баттла Oxxxymiron'а и Гнойного, потому что здесь идёт не просто битва позиций, а битва лагерей, на которые разделилась страна: либеральные товарищи и люди, которые обслуживают власть.

Versus сейчас не потянет по деньгам организацию такого мероприятия, да и сам Соловьёв отказался. Но в данном баттле поставил бы на Василия Уткина. При всей нелюбви к Владимиру Соловьёву, он тоже мог показать что-то интересное. У обоих подвешен язык, огромный багаж знаний, побольше, чем у любого баттл-рэпера, даже Oxxxymiron'а. Если бы ещё они поработали с гострайтерами, то могло получиться бы невероятно круто!



Уткин победил бы за счёт гораздо более крутого чувства юмора. Он отличный актёр и умеет подавать свой материал. Плюс к нему гораздо больше симпатий, даже при всех его скандалах. Он располагает к себе, а Соловьёву пришлось бы искать крутые ходы, чтобы переломить отношение к себе, что сложно. Если тебя не любит аудитория, переломить это очень тяжело.



Очень жаль, что этого мы не увидим. Это больше похоже на рекламу со стороны Василия. Но, если бы это состоялось — шикарно! От этого выиграл бы в первую очередь баттл-рэп.

И ещё о баттлах: