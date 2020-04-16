Главный менеджер «Арарата»: клуб долго и медленно умирает, а точнее — команду убивают

Главный менеджер ереванского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал о проблемах клуба.

«Ну что происходит․․․Просто клуб долго и медленно умирает, а точнее — команду убивают. Долгие годы ничего не меняется. Два года назад меня в клуб пригласил Вардан Срмакеш. Я только что перезапустил московский «Арарат», когда сообщили, что со мной хочет встретиться Срмакеш. Встретились и потихоньку начали сотрудничать. Через полгода мне официально предложили пост главного менеджера, это было осенью 2018 года. После переговоров с начала этого сезона я официально являюсь генеральным менеджером клуба «Арарат».

Думаю, что со спортивной точки зрения всё удалось. Мы заняли первое место в 14 турах чемпионата. Чемпионат мы начали очень хорошо. Но в клубе ничего не изменилось. Изменилось только то, что зарплаты выплачиваются вовремя. Я слышал слухи, что раньше могли не платить зарплату 3-4 месяца. Сейчас уже платят вовремя, но в клубе, в остальных вопросах ничего не изменилось, как было, так и осталось. Заброшенный спортивный комплекс, детская академия. Многое хотел изменить в клубе, но, к сожалению, кроме своевременной выплаты зарплаты ничего не удалось изменить в клубе. Также было изменено, что команда переехала жить в отель.

Я могу сказать следующее: «Арарат» официально заявил, что база не принадлежит клубу. Я всегда думал, что база — собственность клуба, во время переговоров выяснил, что это не так. На сегодняшний день я понял, что база не принадлежит клубу, она принадлежит Капреляну. Для топ-клуба это просто невозможно представить иначе, это принцип номер один, клуб должен иметь современную спортивную базу и детско-юношескую академию. Клуб и база – это один полный организм. Если оставить в стороне документальные формулировки, то надо посмотреть, в каком ужасном состоянии находится база, я знал, но были готовы перестроить её и привести в соответствие со всеми современными стандартами. База сегодня представляет собой прямо земельный участок недалеко от Еревана с некими недостроенными строениями, железными кроватями. Ну, если мы сегодня сравним его с российскими клубами или базами казахстанского «Кайрата», то создаётся впечатление, что мы на 50 лет отстали от всего", — приводит слова Оганесяна Armsport.